ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が1月29日（木）に配信された。番組中盤、リスナーからのメールをきっかけに、ネット社会における“アンチ”の存在について議論が交わされた。特定の著名人などを攻撃し続ける“アンチ”について、吉住は「あれって、カスタマーハラスメントみたいなことでしょう？」「ただのクレーマーじゃん」と指摘。さらに「アンチっ