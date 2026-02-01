近畿地方今後の天気は？ 気象庁によりますと、近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れていますが、北部では寒気や湿った空気の影響で曇り、雪や雨の降っている所があります。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？1日（日）～2月3日（火）大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山の雪雨シミュレーション シミュレーションでは、2日から3日にかけて雪雲がかかっています。（予想にはブレ幅がありますの