[1.31 ベルギー・リーグ第23節 セルクル・ブルージュ 0-4 アントワープ]アントワープのDF綱島悠斗が1月31日、ベルギー・リーグ第23節のセルクル・ブルージュ戦にフル出場して移籍後初ゴールを決めた。2-0でリードする後半4分、DFゼノ・ファン・デン・ボッシュのクロスをMFティボ・ソマースが頭で折り返したボールに綱島が反応。ゴールの目の前からしっかりと押し込んで追加点を奪った。綱島は今季東京ヴェルディから加入し、