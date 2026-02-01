川崎フロンターレは1日、福島ユナイテッドFCとの業務提携期間を2028年6月30日まで延長することを発表した。両クラブは24年2月1日から業務提携を締結しており、「両クラブ間での選手等の人材交流」や「スカウティングの情報ならびにチーム強化のノウハウの共有」を行っている。24年には川崎FからMF大関友翔が福島へ育成型期限付き移籍。川崎Fの吉田明宏社長は「J3ベストイレブンに選出され、復帰後もACLEや世代別日本代表で活躍