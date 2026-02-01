卓球の日本一を決める「天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会」のダブルスが2月1日、愛知県のスカイホール豊田で行われ、女子ダブルス準決勝では張本美和（木下グループ）／長粼美柚（木下アビエル神奈川）ペアが大藤沙月／横井咲桜（ミキハウス）組と対戦。ゲームカウント3－1で勝利し、決勝進出を決めた。 ■張本美は松島との混合ダブルスでも決勝へ 今大会のシングルスで2冠を達成した張