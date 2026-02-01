気になるゲンバ?2年連続潜入「サロン・デュ・ショコラ」！パリ発・チョコレートの祭典！世界で活躍するショコラティエと交流しながら今年もチョコレート選び！ロケ中偶然プライベートで訪れていた人気女性芸人と遭遇！？気になるゲンバ?最高品質のフラワーショップで花束作り！海外ではバレンタインに男性から女性に花束を贈る事が一般的。そこで、3人が愛を込めた花束作りに挑戦！