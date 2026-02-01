◇ドイツ2部ボーフム 2―0 シャルケ（2026年1月31日ドイツ・ボーフム）ボーフムのMF三好康児（28）が今季初ゴールを決めた。ホームのシャルケ戦で昨年11月以来の先発出場を果たすと、左からの折り返しに左足を合わせて開始46秒で先制点。本拠地が近いシャルケとのダービーマッチで地元ファンを喜ばせた。三好は後半17分までプレー。今季は負傷離脱もあった中でここまでリーグ戦20試合のうち出場9試合（先発2）にとどまり