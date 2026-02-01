〈出産直後に「え、手はどうなってるの？」と…生まれつき右手がない“先天性四肢欠損症”の子を持つ美馬アンナ（38）が今でも忘れない、出産時の記憶〉から続く俳優活動だけでなく、パーカッションバンド・BON-BON BLANCOなどで活躍してきた俳優の美馬アンナさん。2019年に出産した長男・リタさんは「先天性四肢欠損症」で、生まれつき右手がない。【画像】毎日、「ごめんね」と泣いて謝る日々…美馬アンナさんの長男・リタさん