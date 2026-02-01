グラビアアイドルの都丸紗也華（29）と都丸亜華梨（24）が1日、都内で姉妹として初の写真集「とまるtoとまる」（扶桑社）の発売記念会見を開いた。姉の紗也華は「姉妹での写真集は2人でグラビアを始めたときからの夢。かなえることができてうれしいです」。亜華梨は「私は紙の写真集は初めて。やるならおねえちゃんとやりたいと思っていました。ワクワクしています」と話した。沖縄・宮古島で撮影。沙也華は「宮古島は初めてでした