〈「何で手がない？」「手が壊れてる」と言われたときは…生まれつき右手がない“先天性四肢欠損症”の長男を育てる美馬アンナ（38）の「育児術」〉から続く俳優活動だけでなく、パーカッションバンド・BON-BON BLANCOのボーカルとしても活躍してきた美馬アンナさん（38）。2014年、当時プロ野球選手だった美馬学さん（現：千葉ロッテマリーンズコーチ）と結婚し、生まれつき右手がない「先天性四肢欠損症」の長男・リタさんの子