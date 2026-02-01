照ノ富士引退伊勢ヶ濱襲名披露大相撲昨年1月の大相撲初場所で現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が1月31日、東京・両国国技館で「照ノ富士引退伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」に臨んだ。最後の土俵入りには長男・テムジン君も登場。3歳ながら堂々たる振る舞いに、ファンの間で反響が広がった。大の里、豊昇龍の両横綱を従えての最後の土俵入り。照ノ富士の長男・テムジン君は、大の里に抱っこされて、泣くこともなく静