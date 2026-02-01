〈まったく運動しない“30歳ぽっちゃり女子”が10カ月でフィットネス日本一に!? 安井友梨（42）が選んだ「究極の食生活」と、周囲の意外な反応〉から続く「食事制限もあるので、一緒に食事するのは1年でお正月くらい」【衝撃変身】70kgを軽々超える“ぽっちゃり女子”から、圧倒的な筋肉＆世界一細いウエストの最強ボディに変身した安井さんビキニフィットネス国内10連覇、世界一にも輝いた安井友梨さん（42）は、東京と名古屋で