〈中学生で体重70kg超え、家族からは「象みたい」と…フィットネス国内10連覇の絶対女王・安井友梨（42）がコンプレックスの塊だった子供時代〉から続く「お腹がボンと出ていて、脚も太くて、全体的にムチっとしていたんです。だから、小さいころからコンプレックスの塊でした」【衝撃変身】70kgを軽々超える“ぽっちゃり女子”から、圧倒的な筋肉＆世界一細いウエストの最強ボディに変身した安井さん体型のコンプレックスを抱え