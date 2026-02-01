「お腹がボンと出ていて、脚も太くて、全体的にムチっとしていたんです。だから、小さいころからコンプレックスの塊でした」【衝撃変身】70kgを軽々超える“ぽっちゃり女子”から、圧倒的な筋肉＆世界一細いウエストの最強ボディに変身した安井さんそう語るのは、ビキニフィットネスの世界で国内10連覇、2024年には世界大会でも優勝した安井友梨さん（42）。30歳でトレーニングを始めるまでは太っていたという安井さんに大食い