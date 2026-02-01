2026年1月30日のトークバラエティ番組「A-Studio＋（plus）」（TBS系）に米ロスアンゼルスに活動拠点を移したお笑い芸人ゆりやんレトリィバァさんが出演した。映画制作とマルチな活動を展開する、今、注目の人である。「モットーは『心ここで折れず』」2013年に吉本興業の芸人養成所大阪NSCを首席で卒業、2021年にはR−1グランプリで悲願の優勝を果たした。8歳の時にテレビでみたよしもと新喜劇にあこがれて芸人の道を目指し始めた