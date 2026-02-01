「爆笑問題」太田光が１日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。番組では、太田が衆院選投開票日となる８日の同局系で生放送する「選挙の日」（午後７時５３分）でスペシャルキャスターを務めることを伝えた。スタジオで特番へ意気込みを聞かれた太田は「やる気、元気、いわき」と右腕を突き上げ笑わせていた。