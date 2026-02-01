巨人は１日、球団ＯＢでヤンキースなどでも活躍した松井秀喜氏（ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）の春季キャンプ中の臨時コーチ期間が第３クールの１０〜１２日に決定したと発表した。２４年以来、２年ぶり５度目の臨時コーチ。阿部監督も「特に若い選手が多いし、どんどん質問した方がいいよね。聞いたらためになることを言ってくれるはずだから」とナインに求めていた。巨人１軍が２次キャンプ地の那覇に移動後、松井氏