〈「お父さんからボコボコに殴られる」「胸やお尻を触られる性虐待も…」父親から虐待されて育った児童養護施設出身のモデル（22）が明かす、壮絶な生い立ち〉から続く父親からの虐待によって、10歳から18歳まで児童養護施設で育った、モデル・インフルエンサーのLIONAさん（22）。昨年9月にInstagramで自身の生い立ちを公表すると、600万回以上再生され、大きな反響を呼んだ。【衝撃画像】胸元に“大きなタトゥー”が…児童養護