一般社団法人おにぎり協会はこのほど、主要コンビニエンスストア4社を対象に実施した「おにぎり調査2025」の結果を公表した。 【調査結果】コンビニ4社とも「ツナマヨ」強し！「鮭」「昆布」も存在感 4社の通年人気ランキングで、「鮭」「昆布」など“味の想像ができる定番具材”が上位となる中、1位は4社すべてで前年に続いて「ツナマヨ」だった。4社のトップ商品の価格がいずれも上昇したものの、上位の顔ぶれは変わらない