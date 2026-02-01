李在明（イ・ジェミョン）大統領の戦略経済協力特使としてカナダとノルウェーを訪問した姜勲植（カン・フンシク）秘書室長が6日間の日程を終え先月31日に帰国した。姜室長はこの日、仁川（インチョン）国際空港での会見を通じ、ノルウェーとの大規模防衛産業契約成果を知らせる一方、最大60兆ウォン規模と予想されるカナダの潜水艦受注戦に対する強い自信を示した。ノルウェーとの1兆3000億ウォン規模の多連装「天臊（チョン