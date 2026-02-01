11年ぶりに国内復帰した楽天の前田健太投手(37)が１日、沖縄・金武町でキャンプイン。キャッチボールなどで汗を流した後、投手陣一番乗りで公言通りにブルペン入り。三木監督が見守る中、ツーシームを交えて背番号と同じ18球を投じた。