今年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するプエルトリコ代表が同大会の参加辞退を検討していることが1月31日（日本時間2月1日）、各国メディアが報じた。同代表は30日（同31日）に主将を務める予定だったメッツのフランシスコ・リンドア内野手が保険の制約上の問題で、WBCに出場できなくなったことが決定した。リンドアに加え、カルロス・コレアら、複数の選手が同様の理由で出場を断念しいる。