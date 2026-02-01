ABCテレビの東留伽アナウンサー（28）が、31日に自身のインスタグラムを更新。ABCテレビを退社するにあたり、感謝の言葉をつづった。東アナは「本日で、正義のミカタを卒業し、朝日放送テレビを退社しました。あたたかくお見送りいただき、本当に感謝の思いでいっぱいです」と投稿。この日の、アシスタントを務める「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜前9・30）に出演。最後の出演でもあった。「学びあり、笑い