衆議院選が始まった。高市総理はこの選挙に勝ち、総理としての指導力を強化したいのだと思う。 自民党の議員構成を見ると、米国についていけばよいとする米国派の議員、中国に親近感を覚える中国派の議員、そして日本の国益を最優先する日本派の議員の三つに分かれているのではないか。 高市総理は日本派であると思うが、彼女が自ら温めてきた政策を実行しようとしても、米国派や中国派は邪魔をする可能性が高い。そこで彼女は、