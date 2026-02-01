巨人の松本剛外野手(32)がキャンプ初日の1日、背番号9のユニホームを初披露した。ウオーミングアップを終えると、帝京の後輩でもある佐々木を相手にキャッチボールを実施。その後に行われたシートノックでは中堅の守備に就き、軽快な動きを見せていた。チームでは背番号9はかつて、亀井義行や清水隆之らが背負ってきた。