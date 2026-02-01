「阪神春季キャンプ」（１日、宜野座）阪神は宜野座キャンプで初めてとなるシートノックを行った。２年目で初めての宜野座スタートとなった育成・嶋村のかけ声でスタート。捕手には坂本、伏見、藤田、嶋村が就いた。内野ノックは一塁に浜田、二塁には谷端、元山、中野、三塁には佐藤輝、百崎、高寺。遊撃には小幡、熊谷、ディベイニーが回った。外野ノックでは左翼には前川、中川、中堅には井坪、高寺、右翼には森下、小野