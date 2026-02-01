〈父親に虐待されて10歳で児童養護施設に入所→高校時代の彼氏に「俺を金づるにしてる」と言われ…養護施設出身のモデル（22）が語る、“周囲からの偏見”〉から続く父親からの虐待によって、10歳から18歳まで児童養護施設で育った、モデル・インフルエンサーのLIONAさん（22）。昨年9月にInstagramで自身の生い立ちを公表すると、600万回以上再生され、大きな反響を呼んだ。【衝撃画像】胸元に“大きなタトゥー”が…児童養護施