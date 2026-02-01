日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」が１日に放送され、タレント・長嶋一茂、かまいたち・濱家隆一、山内健司が出演した。この日は、かまいたちの２人が一茂の「還暦を祝うゲンバ」。一茂は、プライベートでよく遊びに行く東京・銀座の話題に「いや。寂しい時代に生きてるね。俺らはね。十分楽しませてもらってるんだけどね。昔はすごかったよ」と時代の移り変わりを述懐。つづけて「去年、みのもんたさんが天国へ行った