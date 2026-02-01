エルアイイーエイチは、旅行事業を廃止する。連結子会社のフェニックス・エンターテインメント・ツアーズの全株式を、同社の代表取締役の目黒光紀氏に譲渡する。譲渡価格は54,546,000円。グループ全体の健全性や効率性を高める観点から、子会社の統廃合や再編を進めている。日中関係の悪化により、主力とする中国人の日本への団体旅行が減少していることから、旅行事業の廃止を決めた。フェニックス・エンターテインメント・ツアー