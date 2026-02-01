全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・グランスタ丸の内のコーヒー専門店『ROKUMEI COFFEE CO．GRANSTA MARUNOUCHI』です。古都奈良からのコーヒーに癒される何だかんだ言って人が多い東京駅。取材で歩いていても疲れることがある。そんなときには、ふっと旨いコーヒーとスイーツでひと息。ちょい大人なおすすめを紹介しちゃおう。いつも酒ばっか飲んでるわけじゃないの