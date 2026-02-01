現地１月31日に開催されたプレミアリーグ第24節で、三笘薫を擁する12位のブライトンが、勝点３差で10位のエバートンとホームで対戦。１−１で引き分け、リーグ戦４試合未勝利、直近11試合で１勝となってしまった。中位からの脱出、上位浮上を目指すブライトンは、中々スコアを動かせずにいたなか、73分にパスカル・グロスがついに先制点を奪取。このまま最終盤に突入し、リードを保ったまま終えたいところだったが、ほとんどラ