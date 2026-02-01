ロハスはWBC辞退に無念の思いを吐露した(C)Getty Images今季限りでの現役引退を表明しているドジャースのミゲル・ロハスは、現地時間1月29日、公式インスタグラムのストーリー機能を更新。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場に意欲を示していた36歳ベテランだが、大会参加を断念すると報告した。【動画】9回一死から起死回生！ロハスの同点ホームランを見る同投稿では、ベネズエラ国旗が自身の肩にかかった