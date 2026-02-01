アース製薬は、キッチン周りのコバエを対象に、速効的な駆除と長期的な発生予防効果を両立させた新製品「アースコバエ キッチンまるごと1プッシュ式スプレー 100回分」を2月2日から発売する。近年、不快害虫対策市場は継続的な拡大傾向にあり、2024年の販売金額は2017年比で84億円増と大幅な成長を遂げている（インテージSRI＋ 2024年と2017年の金額規模推移データから）。同社によるコバエ対策品のユーザー調査では、コバエ対策品