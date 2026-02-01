第30回ちばぎんカップ 柏2（1-0）1 千葉14:00キックオフ 三協フロンテア柏スタジアム 入場者数13,556人試合データリンクはこちら第30回を迎えたちばぎんカップは、昨年に続き柏が千葉を下し19回目の優勝を飾った。結果は2対1。しかし千葉の小林慶行監督が語ったように、千葉にとっては完敗といえる内容だった。昨年は0対3の敗戦。両者の力の差は、むしろ今年以上であったかも知れない。だが、同じJ1を戦うチームとして、姿勢も立ち