【全国の天気】山陰から北の日本海側は、雪や雨が降り、強く降る所があるでしょう。太平洋側は空気の乾いた冬晴れが続きそうです。【全国の予想最高気温】北日本は、0度から5度くらい、西日本や東日本も広く10度を下回り、この時期らしい寒さが続くでしょう。【全国の週間予報】全国の週間予報大阪から那覇です。2日は日本海側を中心に雨や雪が降るでしょう。4日水曜日は、日本海側も晴れ間が出そうです。札幌から名古屋です。北日