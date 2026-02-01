万里の長城の夜空に上る満月＝2025年2月、中国・北京/VCG/Getty Images（CNN）今週末、冬の趣を帯びた2月の満月「スノームーン（雪の月）」を観察できる。4人の宇宙飛行士が銀色に輝く月の周回飛行という歴史的なミッションに向けて準備を進める中での満月だ。天文情報サイト「アーススカイ」によれば、満月は米東部時間1日午後5時9分にピークを迎える。日没近くに東の空の低い位置で満月になる見込みだという。ただ、米航空宇宙局