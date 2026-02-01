１月31日、神戸。『エムットpresents SV.LEAGUE ALL STAR GAME 2025-26 KOBE』女子ゲームがGLION ARENA KOBEで開催され、8320人もの観客を集めた。SVリーグの２年目、男子だけでなく、女子の人気も確実に向上していることを印象づけている。2024年パリ五輪後に古賀紗理那が現役を引退すると、一時、女子バレー人気は危ぶまれたが、各チームにはそれぞれ"顔"になるような選手が台頭しつつある。「SVリーグ２年目、昨年の女子代