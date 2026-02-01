米国の地上波テレビと配信で人気のドラマシリーズ「ハイ・ポテンシャル」シーズン2に、日本から俳優・尾崎英二郎が事件の鍵を握るゲスト役で出演している。尾崎からTHE RIVERに向けて、特別なコメントと舞台裏写真が届けられた。「ハイ・ポテンシャル」はで独占配信中だ。 『ハイ・ポテンシャル』は、フランスの人気ミステリードラマ『モルガン 天才捜査コンサルタントの殺人事件簿』が原作のアメリカ版のドラ