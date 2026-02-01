いよいよ公開まで1年を切った（MCU）クロスオーバー超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、これまでのMCUを超えてくる壮大な体験が待っているようだ。 MCUヒーローが全員集結を果たした『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）の2作の興奮と感動を、『エンドゲーム』がさらに超える。ソー