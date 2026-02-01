あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「デパート地下街」の略語は？「デパート地下街」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「デパ地下」でした！デパ地下とはデパート地下街の略で、ちょっとした贅沢を楽しめる特別な場所です。地下鉄からの