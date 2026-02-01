今回、Ray WEB編集部は友だちのあるあるエピソードについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。すぐに無くしものをする遥。今度は、一体なにをなくしてしまうのか…！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「どうせ家にあるって！」失くしものが多い友だち...ショッピング中に【まさかのモノ】を失くして！？