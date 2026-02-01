ユーチューバーやＴｉｋＴｏｋｅｒ、実業家として活動する岸谷蘭丸が１日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。この日は歌手で俳優のマイク眞木の長女・眞木花が初出演。スタジオで父が番組を見ているかが話題となった。これを受けて父が俳優の岸谷五朗、母はシンガー・ソングライターでプリンセスプリンセスの岸谷香という岸谷に、ＭＣを務める「爆笑問題」田中裕二が「お父さん見てる