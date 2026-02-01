楽天の春季キャンプが１日、スタートした。１軍は沖縄・金武、２軍は沖縄・久米島で行われる。１１年ぶり国内復帰の前田健太投手はクリムゾンレッドのユニホームに身を包み、マエケン体操からのキャッチボールで躍動。新天地での「背番号１８」を披露した。これにはＳＮＳ上のファンから「マエケンの楽天ユニホーム姿似合うな〜カープと似た色だからかな」「違和感ないなぁ」「マエケンが楽天のユニをマジで着ててやっと実