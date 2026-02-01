▼青森県（青森地方気象台・１日１１時）【津軽】雪【下北】雪後くもり【三八上北】雪時々止む▼岩手県（盛岡地方気象台・１日１１時）【内陸】雪後くもり【沿岸北部】くもり後晴れ【沿岸南部】くもり後晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・１日１１時）【東部】くもり後晴れ【西部】雪時々止む▼秋田県（秋田地方気象台・１日１１時）【沿岸】雪時々止む【内陸】雪時々止む▼山形県（山形地方気象台・１日１１時）【村山】雪【置賜】雪