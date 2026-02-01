1920年代以降の希少車を発掘1956年に創業した米国のジャンクヤード『フレンチレイク・オートパーツ（French Lake Auto Parts）』は、国内屈指の廃車解体業者として知られている。【画像】戦前の空力設計を物語る流線形ボディ【デソート・エアフローとボルボPV36カリオカを詳しく見る】全29枚ここには、1920年代から現代に至る数千台もの部品取り車が並ぶ。すみずみまで管理が行き届き、車両はすべてしっかりとした地面の上に安全