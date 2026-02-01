巨人は1日、宮崎春季キャンプで臨時コーチを務める球団OBの松井秀喜氏(51)が、10日から12日に宮崎に訪れることが決まったと発表した。松井氏は24年以来、2年ぶりに古巣での臨時コーチを務める。その後はWBCに出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿にも訪れる予定。