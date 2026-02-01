アメリカの国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンさんが１月２９日、食道がんで亡くなった。６３歳だった。葬儀は近親者のみで済ませた。米ニューヨーク出身。日米両国を行き来して育ち、東京大を中退し、米ハーバード大へ進んだ。在学中に自叙伝「よくひとりぼっちだった」を刊行し、注目を集めた。ジャーナリスト、ラジオのパーソナリティー、テレビのコメンテーターなどとして幅広く活動し、お茶の間に広く親しまれた