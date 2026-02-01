新型コロナウイルスの後遺症に苦しむ人々がいる。感染後も強い疲労感や息苦しさ、頭痛などの症状が続くことで、かかった人の約6％が発症すると言われているが、治療法は確立されていない。【映像】4年間寝たきりの当事者、演歌歌手だった時代（実際の映像）介護が必要な患者がいる一方、「コロナは終わった」という風潮も手伝い、コロナ後遺症の苦しさは理解してもらえない。『ABEMA Prime』では、必要なサポートともに、どう