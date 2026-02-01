◇NBAブルズーヒート（2026年1月31日カセヤ・センター）NBAブルズの河村勇輝（24）が1月31日（日本時間2月1日）の敵地ヒート戦で2戦連続ベンチ入り。第1Q途中出場で今季NBA初出場＆ブルズデビューを果たして、前半は3得点1アシスト1リバウンドを記録した。チームは56−63と7点ビハインドで前半を折り返した。ブルズはスケジュール変更もあり、1月28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程。この日は、主力のジョシ