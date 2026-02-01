高市首相は1日朝、テレビの討論番組への出演を急きょ、取りやめました。高市首相はSNSで「遊説会場で握手した際、手を引っ張られて痛めた」と説明しています。高市首相は1日朝、自民党総裁として出演を予定していたテレビ討論番組を急きょ、欠席しました。番組では自民党から1日朝、欠席の連絡があり、「きのう（1月31日）の遊説中に腕を痛めて治療にあたっている」と説明しました。高市首相はその後、SNSを更新し、「ここ数日の遊